Maran Suites & Towers

Bahl y Michel celebraron el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires

Redacción | 07/09/2025 | Entre Ríos, Política | No hay comentarios

Los candidatos de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, celebraron el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El resultado fue considerado un respaldo contundente a los candidatos de Fuerza Patria en la elección realizada este domingo en el principal distrito electoral del país.

Felicitaciones de los dirigentes entrerrianos

A través de la red social X, Bahl —candidato a senador nacional— expresó: “El peronismo está de pie. En cada compañero, en cada corazón bonaerense. Hoy empieza un futuro que nos contiene a todos. La unión es la fuerza”.

Por su parte, Michel, candidato a diputado nacional, publicó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: “La fuerza del peronismo es la esperanza del pueblo. Con unidad, organización y militancia, la provincia de Buenos Aires le puso un freno al ajuste del gobierno nacional. Felicitaciones a los candidatos de Fuerza Patria. Nuestro movimiento siempre representa a las amplias mayorías defendiendo la producción, el trabajo y la justicia social. Tenemos la fuerza”.

Presencia en el búnker de La Plata

Michel acompañó la jornada en el búnker bonaerense junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora y candidata a diputada provincial Verónica Magario, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana, además de referentes y dirigentes nacionales del peronismo.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X