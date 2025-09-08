Bahl y Michel celebraron el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires
Los candidatos de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, celebraron el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El resultado fue considerado un respaldo contundente a los candidatos de Fuerza Patria en la elección realizada este domingo en el principal distrito electoral del país.
Felicitaciones de los dirigentes entrerrianos
A través de la red social X, Bahl —candidato a senador nacional— expresó: “El peronismo está de pie. En cada compañero, en cada corazón bonaerense. Hoy empieza un futuro que nos contiene a todos. La unión es la fuerza”.
Por su parte, Michel, candidato a diputado nacional, publicó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: “La fuerza del peronismo es la esperanza del pueblo. Con unidad, organización y militancia, la provincia de Buenos Aires le puso un freno al ajuste del gobierno nacional. Felicitaciones a los candidatos de Fuerza Patria. Nuestro movimiento siempre representa a las amplias mayorías defendiendo la producción, el trabajo y la justicia social. Tenemos la fuerza”.
Presencia en el búnker de La Plata
Michel acompañó la jornada en el búnker bonaerense junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora y candidata a diputada provincial Verónica Magario, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana, además de referentes y dirigentes nacionales del peronismo.