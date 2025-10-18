Bahl y Michel celebraron el Día de la Lealtad junto a más de 1.200 militantes en Villaguay
En el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Andrés Sabella y Fabiana Leiva, participaron de un multitudinario encuentro con más de 1.200 militantes en Villaguay, junto al intendente Adrián Fuertes.
Bahl agradeció el recibimiento y destacó “el enorme cariño y compromiso de la militancia”, al tiempo que llamó a “seguir trabajando con la misma fuerza de cara al 26 de octubre”.
Por su parte, Michel resaltó “la energía y la esperanza” de los presentes y expresó: “Tenemos que seguir militando y construyendo con convicción y alegría. Porque la lealtad es la fuerza de nuestro movimiento y nuestra causa es la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.
La celebración incluyó una vigilia el jueves por la noche en la Casa Partidaria de Federal, donde los candidatos compartieron momentos con militantes locales.
Durante la jornada del viernes, la comitiva visitó Concordia, donde rindieron homenaje en la Cruz Mayor del Cementerio a los compañeros que lucharon por los derechos de los trabajadores. Luego, mantuvieron encuentros con militantes del departamento Concordia y de General Campos, a quienes agradecieron por su esfuerzo y compromiso de cara al proceso electoral.