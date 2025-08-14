Bahl y Michel advierten sobre el impacto de la nueva deuda impulsada por Frigerio
Este miércoles, el candidato a senador nacional Adán Bahl, el candidato a diputado nacional Guillermo Michel y miembros de la lista mantuvieron una reunión técnica con legisladores provinciales e integrantes de la Liga de Intendentes Justicialistas para analizar los efectos del proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Deuda enviado por el gobernador Rogelio Frigerio a la Legislatura.
Durante el encuentro, se evaluó el impacto que tendría la autorización para contraer más de 500 millones de dólares de nueva deuda, que se sumaría a compromisos ya existentes y que, según coincidieron los referentes, la provincia no está en condiciones de afrontar.
“No hay estudios de flujo de fondos, no hay un plan claro, y este camino comprometerá el futuro de Entre Ríos. Queremos que los entrerrianos tomen conciencia de lo que significa esta decisión. Y advertimos también a los potenciales proveedores de fondos sobre la incapacidad de las finanzas públicas entrerrianas de hacer frente a los futuros pagos, que están fuera de escala respecto de la economía provincial”, alertó Bahl.
El candidato agregó: “Estamos dispuestos a colaborar en optimizar el gasto. Vemos que hay gastos políticos que se podrían ajustar y mucho. Hay funcionarios que no son de Entre Ríos y cobran el desarraigo, le pagan alquileres y viáticos. Nos comprometemos a trabajar juntos si realmente lo que se busca es mayor eficiencia y equilibrio fiscal, pero el camino de la deuda condicionará el futuro de la provincia”.
Por su parte, Michel remarcó que el origen de la deuda actual se remonta al decreto 194/2016 del gobierno de Mauricio Macri, con Frigerio como ministro del Interior, que redujo 3,75 puntos de coparticipación a las provincias, obligándolas a endeudarse. “En ese contexto, Entre Ríos emitió deuda por 500 millones de dólares, de la cual ya se pagó la mitad. Lo que hoy busca Frigerio, de manera irresponsable y a espaldas de la sociedad, es refinanciar 250 millones y sumar otros 500 millones, sin explicar a quién se colocará el bono, a qué tasa ni a qué plazo”, indicó.
El candidato a diputado advirtió que más del 70% de la deuda está concentrada en un solo fondo de inversión en el exterior, “un acreedor que no es amigable y que ya participó en la renegociación de la deuda argentina”.
Ambos dirigentes coincidieron en que la propuesta oficialista es impagable en las condiciones actuales y que su aprobación dejará la carga al próximo gobierno, cuando Frigerio vuelva a Capital Federal.
Bahl y Michel reafirmaron su compromiso de defender la sostenibilidad financiera de Entre Ríos, impulsar alternativas como la quita de capital o extensión de plazos, y garantizar que cualquier renegociación esté acompañada de transparencia, control legislativo y un destino productivo de los fondos.
Durante la reunión, varios intendentes expusieron las dificultades que enfrentan en sus municipios ante la falta de acompañamiento del gobierno provincial, señalando que deben afrontar con recursos propios obras y servicios esenciales que históricamente eran cubiertos por la provincia.