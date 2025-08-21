Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy y dialogaron con docentes, clubes y trabajadores del puerto
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos visitaron este jueves Ibicuy, donde mantuvieron encuentros con distintos sectores para escuchar sus necesidades y problemáticas.
Educación y comedores escolares
En la Escuela N° 30 Ejército Argentino, los docentes señalaron dificultades relacionadas con el transporte público en caminos rurales, la falta de insumos y la provisión de servicios básicos como agua potable. Además, alertaron sobre la reducción de alrededor del 50% de las partidas destinadas a alimentos para comedores escolares.
Clubes y deporte
Los candidatos también se reunieron con referentes del Club Social y Deportivo Fluvial, que atraviesan complicaciones por el incremento en las tarifas de energía y la falta de programas gubernamentales para el fomento del deporte y el mantenimiento de la infraestructura edilicia.
El candidato a senador nacional, Adán Bahl, y los postulantes a diputados, Guillermo Michel y Marianela Marclay, destacaron: “Vemos cómo el ajuste del gobierno nacional y el desgobierno provincial impactan en la vida cotidiana de los entrerrianos. La educación, la salud y el trabajo se deterioran día a día”.