Bahl, Almeida y Benegas Lynch coincidieron en el acuerdo Mercosur–UE pero se dividieron en la reforma de la Ley de Glaciares
Los senadores entrerrianos Adán Bahl, Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch coincidieron en respaldar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea impulsado por el gobierno nacional. Sin embargo, mostraron diferencias al momento de votar la reforma de la Ley de Glaciares, donde el legislador de Fuerza Entre Ríos se manifestó en contra de la iniciativa del Ejecutivo.
Este jueves, el Senado de la Nación llevó adelante una sesión extraordinaria en la que se definió el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la reforma a la Ley de Glaciares. En ambos casos, los proyectos obtuvieron resultados favorables al alcanzar el respaldo mayoritario de los legisladores.
En ese contexto, los representantes entrerrianos Adán Bahl, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida votaron de manera positiva la ratificación del Acuerdo Mercosur–UE, coincidiendo en el respaldo a la firma realizada por el presidente Javier Milei.
Al respecto, el senador de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, explicó su voto a favor desde una perspectiva productiva. “Para Entre Ríos representa una oportunidad concreta para nuestras granjas, frigoríficos y economías regionales. Más mercados significan más producción y más trabajo”, expresó a través de sus redes sociales.
La situación fue distinta en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, que también obtuvo media sanción en la Cámara alta. En este caso, Bahl fue el único de los tres senadores entrerrianos que no acompañó el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional, marcando una diferencia con el resto de los representantes provinciales.
Fuente: APF Digital