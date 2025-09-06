Baby Etchecopar y un furioso editorial en el que destrozó al streamer libertario ‘Gordo Dan’
Baby Etchecopar defenestró al streamer y estrella libertaria, Daniel Parisini, luego de las barbaridades que dijo sobre la discapacidad de la hija de Luis Juez. Si bien el mundo de la política salió a repudiar al ‘Gordo Dan’, incluso, los propios de la Libertad Avanza, el conductor televisivo lo destrozó con un Editorial.
Julia Mengolini se la juró al streamer y estrella libertaria. “Voy a dedicar mi vida para que soretes como vos vayan presos”, dijo la periodista en su programa.
“El puerquito del Gordo Dan es un CAGÓN, un NAZI, y por sobretodo un REVERENDO HIJO DE PUTA”
Jsjajjajajajajajjaka NO SE ENTENDIÓ BABY pic.twitter.com/jKqkeVowjw
Pero el que explotó realmente fue Baby Etchecopar. “El puerquito del Gordo Dan es un cagón, nazi, y por sobretodo un reverendo hijo de puta que tiene que pedir perdón”, disparó Baby entre tantos conceptos. “Dijo una barbaridad de la hija de Juez. No podemos soportarlo más. Y el presidente debe exigirle que pida disculpas”.