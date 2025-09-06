Maran Suites & Towers

Baby Etchecopar y un furioso editorial en el que destrozó al streamer libertario ‘Gordo Dan’ 

Redacción | 06/09/2025 | Política | No hay comentarios

Baby Etchecopar defenestró al streamer y estrella libertaria, Daniel Parisini, luego de las barbaridades que dijo sobre la discapacidad de la hija de Luis Juez. Si bien el mundo de la política salió a repudiar al ‘Gordo Dan’, incluso, los propios de la Libertad Avanza, el conductor televisivo lo destrozó con un Editorial.

Julia Mengolini se la juró al streamer y estrella libertaria. “Voy a dedicar mi vida para que soretes como vos vayan presos”, dijo la periodista en su programa.

Pero el que explotó realmente fue Baby Etchecopar. “El puerquito del Gordo Dan es un cagón, nazi, y por sobretodo un reverendo hijo de puta que tiene que pedir perdón”, disparó Baby entre tantos conceptos. “Dijo una barbaridad de la hija de Juez. No podemos soportarlo más. Y el presidente debe exigirle que pida disculpas”.

