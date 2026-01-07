Azcué: del aplauso fácil al despido sin rubor
De manera extraoficial comenzó a circular el listado de contratos que la Municipalidad de Concordia dejó sin efecto desde el 1° de enero, y entre los nombres desafectados sobresale uno que, por su trayectoria, llama especialmente la atención. Se trata del profesor Heriberto María Pezzarini, titular del Archivo Histórico Municipal, una figura con una extensa y reconocida carrera como funcionario, vinculada precisamente a la preservación de la memoria local. Resta, desde luego, confirmar si se trata de un error administrativo o de una decisión ratificada por la gestión.
La situación resulta difícil de conciliar con hechos recientes. El viernes 18 de octubre, en el salón de actos de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo el primer encuentro de las “Jornadas de Historia local y regional”, organizadas por el Archivo Histórico de Concordia. El evento fue presidido por el intendente Francisco Azcué, con la presencia del secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, y contó con palabras del propio jefe comunal dirigidas al público asistente.
En esa ocasión, el Presidente Municipal hizo entrega de una placa recordatoria al historiador y profesor Heriberto Pezzarini, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el Archivo Histórico y a su aporte a la comunidad de Concordia. El homenaje incluyó aplausos y elogios públicos, en un acto institucional que buscó poner en valor la labor del docente y del organismo que encabeza.
Durante la jornada, Pezzarini ofreció una conferencia en la que realizó una reflexión sobre la importancia del rescate de la cultura para las generaciones futuras y disertó acerca de los “Antecedentes de la Municipalidad de Concordia”, repasando las funciones y acciones de los primeros comandantes militares que precedieron a la organización institucional actual. El encuentro fue acompañado por la presentación artística de Emiliano Vallejos, y se enmarcó en la VII edición de las Jornadas, celebradas por el 30° aniversario de la creación del Archivo Histórico.
El contraste aparece ahora cuando el nombre completo y el número de legajo del profesor figuran en el listado difundido como personal excedente o, en la interpretación más grave, dentro de aquellos que “estaban cobrando sin trabajar”. Los datos consignados no dejan margen para la confusión.
Así, quienes no hace mucho se reunieron para felicitarlo públicamente, hoy quedarían asociados a una decisión que lo aparta de su función con un rótulo que desentona con su trayectoria y con los reconocimientos oficiales recientes. La pregunta que surge, más allá de la ironía que impone la situación, es si se trata de un desacierto administrativo que será corregido o de una definición política que contradice los propios gestos de la gestión Azcué hacia el Archivo Histórico y su responsable.