Axel Kicillof sobre el show de Milei: “A Milei hay que despertarlo. Es asombroso el grado de locura”
A solo un día de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura bonaerense tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado, el presidente Javier Milei volvió a subirse a un escenario en modo show. El acto se desarrolló en el Movistar Arena, entre luces, cánticos y versiones improvisadas de Demoliendo Hoteles, No me arrepiento de este amor, El rock del gato y Blues del equipaje, entre otros temas.
Mientras tanto, en los estudios de C5N, el gobernador bonaerense Axel Kicillof observaba el espectáculo y lanzó una dura crítica: “Es asombroso. Están completamente fuera de la realidad”, dijo en diálogo con Gustavo Sylvestre.
El mandatario provincial cuestionó la actitud del Presidente en medio de la crisis económica: “Estuve recorriendo la provincia: hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente? Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo, porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando.”
Kicillof advirtió sobre la profundidad de la crisis y reclamó un enfoque más serio:
“Ante una situación laboral, productiva y social como la que se vive hoy, un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica.”
El gobernador también destacó que la morosidad de las familias bonaerenses alcanzó el 5,9%, “el peor número desde la crisis de 2009” y superior incluso a los niveles de la pandemia. “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, lanzó.
Kicillof recordó que en las elecciones del 7 de septiembre, Milei intentó plebiscitar su gestión provincial: “Dijo que iba a pintar la provincia de violeta y perdió por 14 puntos. No aprendió nada, no escuchó nada. Es grave: en vez de corregir, profundiza. Y ahora se fue corriendo a Estados Unidos.”
En relación con la renuncia de Espert, consideró que “no hubiera ocurrido si la provincia no le hubiera puesto un límite al liberalismo en las urnas”, y agregó: “Si fuera por Milei, seguía. No sé si no lo bajaron los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es el gobierno de Donald Trump.”
Kicillof recordó que en Estados Unidos existen juicios contra Fred Machado y que se está pidiendo su extradición. “Acá lo sostenían a Espert. No lo bajaron por las denuncias, ni por los 200 mil dólares, ni por los viajes, ni por las mentiras que dijo. Lo bajaron porque no rinde como candidato.”
Consultado sobre quién encabezará la boleta libertaria en octubre, el gobernador minimizó el tema: “Espert, Santilli, Reinhardt… todos representan el mismo proyecto, el mismo modelo. Todos a bancar a Milei, ahora con el manejo de Estados Unidos. Los diputados que votaron contra los ATN para las provincias, contra las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad, ¿con qué cara van a caminar la provincia de Buenos Aires?”
Kicillof también cuestionó el gasto que implicaría reimprimir las boletas tras la salida de Espert: “Nos metieron en un sistema más caro y ahora quieren modificar todas las boletas, lo que costaría más de 10 millones de dólares.”
Finalmente, pidió “ponerle un límite el 26 de octubre” y advirtió sobre la pérdida de reservas de los últimos días: “Hoy se volvieron a perder reservas. Yo contabilizo 1.300 o 1.400 millones de dólares quemados en cuatro jornadas consecutivas, mientras Caputo está en Estados Unidos sin fecha de regreso. La situación es grave: deberían estar ocupándose de la economía.”
Kicillof concluyó señalando que “de continuar esta política económica nos esperan escenarios más complejos” y recordó que tras su triunfo en septiembre había pedido una reunión de trabajo con Milei. “La situación es muy seria. Basta de agredir, golpear e insultar. Con el show del Movistar Arena, Milei le falta el respeto a la gente.”