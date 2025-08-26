Axel Kicillof: “Que Milei salga a dar explicaciones por las coimas en su Gobierno”
Axel Kicillof le respondió a Javier Milei por sus críticas a la boleta única y las posibilidades de un eventual fraude. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires advirtió las consecuencias que puede traer a la Argentina un triunfo de La Libertad Avanza.
“Estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo”, sentenció.
El mandatario bonaerense también le respondió al presidente, quien durante el acto de presentación de las candidaturas a legisladores nacionales de LLA cuestionó el uso de la boleta única en los comicios del 7 de septiembre.
Kicillof señaló que en 2023 Milei ganó las presidenciales casi sin contar con fiscales propios, siendo un partido nuevo y “con la boleta sábana tradicional de papel”.
“Si fuera un instrumento del fraude, él no sería presidente”, afirmó. Y acusó al jefe de Estado de formar parte de “una secta de ultraderecha internacional” que también forma parte Jair Bolsonaro, quien cuando perdió ante Lula “intentó tomar el Congreso” reclamando fraude.
A su vez, el gobernador de la Provincia se refirió al caso de las supuestas coimas de la Dirección Nacional de Discapacidad, que salpica a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, a partir de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis.
“Yo escuché a Hyden Davis que era el pibito yanqui que los metió en un negocio sucio con monedas digitales, dije es un desastre, cuando habló dijo algo parecido a lo que se está escuchando hoy, que él le pagaba a Karina Milei. Después la Justicia norteamericana tendrá que determinará si es cierto, les dijo a otros tipos del negocio cripto: ‘A este Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana’”, sentenció.
Y pidió a tanto a Milei como al resto de los implicados en el escándalo de las supuestas coimas en la Andis, que brinden explicaciones, porque “no alcanza con negarlo”. “Espantoso todo. Tienen que salir a dar explicaciones como corresponde”, concluyó.