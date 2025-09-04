Axel Kicillof: “Milei es un mamarracho”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei luego del acto que La Libertad Avanza realizó este miércoles en Moreno para cerrar la campaña bonaerense. “No había ninguna necesidad de armar toda esta costosa parafernalia por algo tan pequeño que pudieron hacer en un gimnasio cerrado”, señaló en declaraciones a C5N.
El mandatario bonaerense también puso el foco en la centralidad de Karina Milei durante la jornada, en medio del escándalo por los audios que involucran a Martín Spagnuolo en presuntos pedidos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Se abrazó con Karina, no está registrando el golpe que viene produciendo lo que se conoció de los audios, de Spagnuolo… El Gobierno no está registrando el golpe que viene produciendo después de vetar la ley de discapacitados. Spagnuolo era íntimo de Milei e iba a la Casa de Gobierno. Es un golpazo para el Gobierno, que nos trata de distraer con la mordaza a los periodistas. No tiene límites. Lo acusan de algo y persiguen a los que los acusan. No responden nunca”, afirmó.
Con tono irónico, Kicillof también descalificó la estética del acto y la liturgia libertaria. “Es un mamarracho, una caricatura. Impostar la voz. Toda esa liturgia tenía que ver con venir de afuera de la política, pero ahora nos enteramos que hay cinco Menem conformando el gobierno provincial. Era de los Menem al final. Parecía que se lo votaba a Milei y el jefe era Karina. Y ahora Karina jefa de una banda”, disparó.
El gobernador recordó además incidentes ocurridos en anteriores actos libertarios. “Tuvieron problemas con la seguridad en Corrientes y Lomas de Zamora. También en Junín, donde no gobierna el kirchnerismo. Muy insuficiente. Una provocación lo que fueron a hacer. Y con un dispositivo que evidentemente hoy venía por ese lado de la provocación porque no fue nada multitudinario”, sostuvo.
Kicillof vinculó la estrategia de Milei a una “sobreactuación permanente”. “Hace poco denunciaron espías rusos dentro de la Casa Rosada y luego Milei dice que el kirchnerismo lo quiere matar. No tiene límites y redobla todo el tiempo. Hoy mostrándola a Karina como si nada. Es el gobierno de una megaestafa”, consideró.
“Esta es una elección particular, donde el trabajo de los intendentes está puesto en consideración y ahí tenés también que LLA tiene un ejército de mamarrachos de candidatos, es muy difícil encontrar un candidato de LLA a concejal en algún distrito que tenga algún prestigio, capacidad política, o de generar algo”, expresó.
El mandatario bonaerense, que se puso al frente de la campaña del frente Fuerza Patria al igual que Milei con LLA, pidió a los votantes darle un revés en las urnas.
“El Gobierno está haciendo agua por todos lados, y va una elección que intenta agitar la vieja grieta peronismo-antiperonismo, a ver si consigue votos de esa manera, porque no tiene nada bueno para ofrecer, mstrar y proponer de cara a lo que se viene”, agregó.
En esa línea, enumeró la crisis económica y financiera, una crisis vinculada a la relación con el Poder Legislativo, en la antesala del posible rechazo al veto a la emergencia por discapacidad, y las filtraciones de audios que desnudan la fuerte interna dentro del Gabinete.
“Este domingo es una elección muy importante porque lo que está en juego es rechazar todo lo que está ocurriendo y ponerle un límite a Milei”, sentenció.
“Es atajarse por si el resultado no es bueno. Esperemos que no recurra a un subterfugio que aplicaron dirigentes de la derecha: Bolsonaro está siendo juzgado en Brasil, y con Trump terminaron tomando el Capitolio después de una elección donde denunciaron fraude, es un método”, advirtió.
Finalmente, apuntó a la estrategia de “victimizarse” de Milei, luego de la entrevista con un medio extranjero donde dijo que lo quieren matar.
“Fijate la gravedad de todo esto, un presidente que ya cuando estuvo en Lomas de Zamora empezaron a hablar de magnicidio”, señaló respecto a la caravana que terminó en incidentes.
Y concluyó: “Lo veo como un posicionamiento desesperado, una situación donde buscar situarse como víctima de diferentes conspiraciones”.