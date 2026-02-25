Axel Kicillof: “Milei es un caprichoso que quiere destruir a la clase media”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei, acusándolo de llevar adelante un modelo que pone en riesgo la estructura social del país. El mandatario provincial afirmó que el jefe de Estado tiene un perfil “caprichoso, dogmático y destructivo” que está afectando directamente a la economía real. Según su visión, el objetivo del Gobierno es transformar a la Argentina en Perú, donde no existe la clase media.
Kicillof señaló que, mientras las potencias mundiales hoy eligen proteger sus industrias, el gobierno de Milei propone volver a un esquema basado en la venta de materias primas al exterior. Para el gobernador, esta mirada es un error porque ignora cómo funciona el comercio internacional en la actualidad. “El problema es que Milei es un corso a contramano”, expresó para explicar que la Argentina avanza en sentido opuesto a la tendencia global de cuidar la producción propia.
El mandatario bonaerense también cuestionó que se presente como una novedad algo que, según él, es muy antiguo. Criticó que desde el oficialismo proponen regresar al modelo de exportación de granos de hace más de un siglo, dejando de lado el desarrollo tecnológico y las fábricas. “Flaco, si nos querés llevar a la Conquista del Desierto”, lanzó con ironía Kicillof, cuestionando lo que considera una visión vieja y fuera de época.
El mandatario también disparó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien le reclamó un mayor compromiso con los productos fabricados en el país. El gobernador calificó como “indignante” que el funcionario no valore la producción local y le exigió que trabaje para que las empresas argentinas puedan competir. Para Kicillof, la falta de apoyo estatal es una señal clara de las intenciones del equipo económico nacional.
Axel Kicillof: "Desde que llegó Milei, perdemos un empleo cada 4 minutos". pic.twitter.com/p8LjLg3rqM
— Cenital (@cenitalcom) February 24, 2026
En este sentido, el mandatario provincial denunció la existencia de lo que definió como un “plan de exterminio de la industria nacional”. Puso como ejemplo el cierre de Fate y la crisis en sectores como el de los neumáticos, señalando que el Gobierno nacional no hace nada para evitar que las fábricas bajen sus persianas. Asimismo, Kicillof lamentó la pérdida de puestos de trabajo, que según él la Casa Rosada “festeja” en lugar de buscar soluciones para los trabajadores.
El gobernador concluyó que lo más valioso que tiene la Argentina es su clase media, y que eso es precisamente lo que hoy corre peligro. Explicó que la gran diferencia del país respecto al resto de Latinoamérica siempre fue la movilidad social y la fortaleza de sus sectores medios. “Esa es la que está en juego”, advirtió Kicillof, reafirmando que el actual rumbo económico solo busca convertir a la Argentina en un lugar con menos oportunidades para la mayoría de los habitantes.