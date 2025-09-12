Axel Kicillof llamó a “llenar el Congreso de diputados que defiendan la Educación Pública”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este viernes que en las Elecciones Legislativas del 26 de octubre “hay que llenar el Congreso de diputados que defiendan la Educación Pública y la Salud”.
Tras reforzar el apoyo a su gestión con el 43% de los votos en las elecciones legislativas provinciales, que fueron el domingo pasado, el gobernador bonaerense participó junto al primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, de la inauguración de la Escuela Secundaria N°58 en el partido de San Martín.
“Ante un Gobierno que no escuchó a las urnas y vetó la ley de financiamiento universitario, demostramos con hechos que siempre vamos a defender de manera inclaudicable a la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles”, sostuvo Axel Kicillof, una vez más crítico con la gestión de Javier Milei.
El mandatario bonaerense no perdió la oportunidad para vincular el conflicto entre Provincia y Nación, y prometió: “Vamos a trabajar para que en las elecciones del próximo 26 de octubre quede claro nuestro mensaje: hay que llenar el Congreso nacional de diputados que estén dispuestas a pelear para cuidar y defender la educación pública”.
Por su parte, Jorge Taiana aportó en la nueva escuela de San Martín que “se construyó a pesar de todas las dificultades que implica tener un Gobierno nacional que está en contra de la obra pública. Se pudo hacer porque aquí estamos convencidos de que la función de los gobernantes es mejorar las condiciones de vida de los argentinos”.
La nueva escuela está ubicada en el barrio Libertador y beneficiará a adolescentes que no contaban con oferta de nivel secundario en la zona, según se informó en un comunicado. Para esa obra la Provincia invirtió $ 1.933 millones.
Formaron parte del acto también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente del partido de San Martín, Fernando Moreira.