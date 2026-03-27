Axel Kicillof: “La palabra de Milei está devaluada”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró el fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia millonaria contra Argentina por la expropiación de YPF y apuntó contra el presidente Javier Milei por su posición en el litigio. Consultado por declaraciones de Milei hoy al mediodía, injuriándolo una vez más, optó por indicar: “Para sacar provecho político le daba la razón a los fondos buitres. Su palabra está devaluada”.
“Se hizo justicia. Este fallo es lo que siempre planteamos”, afirmó Kicillof en una entrevista con Radio Con Vos; y sostuvo que: “Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres” y por haber utilizado el caso con fines políticos.
La resolución anuló una condena de USD 16.100 millones contra el Estado argentino en el juicio vinculado a la expropiación de YPF. El caso se originó tras la estatización de la compañía en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, en medio del conflicto con la petrolera española Repsol.
Kicillof, que entonces se desempeñaba como ministro de Economía y tuvo un rol central en el diseño de la medida, destacó que: “La estrategia jurídica del país siempre siguió la línea original” y acentuó que esa posición “se terminó imponiendo”.
“El reclamo era absurdo”, insistió el mandatario, y agregó que desde lo jurídico el Tribunal mantuvo una postura contraria a los fondos demandantes.
Consultado por declaraciones de Milei -quien había afirmado que su Gobierno debió “arreglar las cagadas del inútil de Kicillof”-, el gobernador respondió con críticas directas.
“La posición de Milei dañaba la defensa de Argentina. Para sacar provecho político le daba la razón a los fondos buitres”, afirmó.
Luego cuestionó el impacto de esos dichos en el plano político. “Se decía mucho que era muy malo que me insultara para sacar provecho político”, señaló, y remató: “La palabra del presidente está devaluada”.
También cuestionó a parte de la oposición, como el PRO, al señalar que: “Siempre se colocó del lado de los fondos especializados en este tipo de demandas”.
La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.
Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios…
— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026
Tras la entrevista, Kicillof reforzó su posición en redes sociales. Allí afirmó que el fallo “deja en evidencia años de mentiras” y lo vinculó con un “relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana”.
“Mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, escribió.
“Dice que era un inútil por hacer las cosas mal y ahora que la Justicia falló a favor de Argentina dice que soy un inútil también. Habría que preguntarle”, afirmó.