Axel Kicillof: “Diecisiete millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concurrió este domingo a votar en las elecciones legislativas bonaerenses en la ciudad de La Plata, se sacó una foto con personal del Correo Argentino y luego ingresó a la escuela con una bolsa de papel madera en la que le dijo a los medios que llevaba facturas para las autoridades de mesa.
El mandatario bonaerense brindó una breve conferencia de prensa y allí remarcó varias veces que se trata de una “elección muy importante”, y remarcó: “Cómo votan los bonaerenses, eso está en juego hoy”.
Además, convocó “a todo el pueblo de la Provincia” a que se exprese en las urnas, y “lo manifieste a traves del voto”, expresó. El mensaje fue en línea con el posteo fijado en su cuenta de X donde reconoció la “decepción” del electorado, pero donde también convocó a votar.
El gobernador se puso al frente de la campaña de Fuerza Popular, tras las arduas negociaciones dentro del peronismo para lograr un acuerdo e ir juntos en los comicios legislativos.
“En las urnas se expresan preferencias, vocación, futuro. El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros siendo oficialismo también tenemos que escuchar a las urnas”, señaló.
En varios momentos de su exposición destacó la importancia de esta votación dentro del mapa electoral de este año. “No es la madre de las batallas, es la madre de la democracia. Diecisiete millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia”, afirmó.
Durante su breve contacto con la prensa, el gobernador se emocionó al dar “un dato de color” y contar que su hijo León vota por primera vez.
“El voto es el acto sagrado de la democracia, el más importante, cada uno vale igual: un voto. Así que es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos, y esperando que se vote a conciencia”, concluyó.