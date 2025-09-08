Axel Kicillof convocó a Javier Milei: “Espero tu llamado, tené coraje y valentía”
En medio de un clima festivo por el triunfo en las Elecciones Legislativas en Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof tildó de “histórica” y “aplastante” la victoria de Fuerza Patria y le mandó un fuerte mensaje a Javier Milei. “Van a tener que rectificar el rumbo”. Además, puso énfasis en recomendarle: “Tenemos imperiosamente que reunirnos. Espero el llamado. Tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, y ponernos de acuerdo”.
“Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, las urnas le explicaron que no se les puede pegar a los jubilados, las urnas con 13% de diferencia le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, dijo Kicillof.
Sobre el escenario del búnker de Fuerza Patria en La Plata, el gobernador les agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, de quien reprodujeron un audio que grabó en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
“Las urnas dijeron que no se puede gobernar más con odio, maltrato e insultos”, sostuvo Kicillof, que también apuntó contra un Gobierno “extravagante y bizarro”.
En ese sentido, siguió con un pedido al presidente: “Hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la Provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado. Tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponernos de acuerdo”.
“Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Venimos de una gran decepción, a nivel nacional, por un gobierno nuestro. Hoy ganamos sumando fuerzas, y seguiremos haciéndolo en el peronismo y fuera de éste. Llegamos sin utilizar el insulto ni el lenguaje de odio, que quieren poner de moda hoy; cuando uno tiene razón no hace falta insultar ni faltarle el respeto a nadie. Y llegamos y ganamos sin estafar a nadie”, agregó el gobnernador bonaerense.
Y culminó: “Este triunfo no es para desestabilizar la economía, porque eso hacen los que están en el Gobierno. Con más desequilibro y desigualdad no van a conseguir nada. Ocúpense del trabajo, la ocupación, la producción, de la salud, del pueblo y de los vulnerables; ocúpense y les va a ir mejor. Queda claro que hay otro camino, y hoy empezaremos a construirlo”.