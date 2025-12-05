Avian Líneas Aéreas logró levantar su quiebra y Efromovich busca reactivar la operación en Argentina
La compañía aérea Avian Líneas Aéreas obtuvo el levantamiento del proceso judicial de quiebra que pesaba sobre ella, y su principal accionista, Germán Efromovich, anticipó que iniciará gestiones para reactivar la empresa. El primer paso, explicó, será negociar con los Lessor propietarios de las dos aeronaves ATR que permanecen almacenadas en un hangar del Aeroparque Jorge Newbery.
Según informó el portal especializado Aviacionline, la resolución fue emitida por el Juzgado Comercial N° 26 el 20 de noviembre de 2025. En el fallo se detalla el pago total a los acreedores y la existencia de un remanente para afrontar pasivos contingentes.
Efromovich celebró la decisión judicial y destacó que “el levantamiento se logró gracias al compromiso y esfuerzo de los accionistas”, mediante un mecanismo de pago y avenimiento con los acreedores.
El empresario adelantó que su intención es “volver a poner en funcionamiento la compañía”, aunque advirtió que antes deberá reparar y poner en condiciones los dos aviones, negociar con los Lessor para intentar retenerlos y luego mantener conversaciones con las autoridades del actual gobierno. Según sostuvo, “el gobierno anterior hizo todo lo posible para que eso no ocurriese”.
Efromovich también apuntó contra actores del proceso judicial al asegurar que “pudimos levantar la quiebra pese a lo que hicieron el síndico corrupto y el abogado que teníamos, que nos traicionó”. Agregó que “por suerte dimos con un juez que hizo las cosas bien, pese al tiempo que demandó el proceso”.
El fallo, dictado por el juez Fernando Martín Pennacca, concluyó que existían fondos suficientes para cancelar el pasivo verificado, cubrir los gastos procesales y asegurar un remanente destinado al pasivo contingente, que incluye juicios laborales y otros reclamos pendientes.
Una historia breve y marcada por controversias
Avian Líneas Aéreas S.A. tuvo una presencia breve y compleja en la aviación comercial argentina. Sus orígenes se remontan a Macair Jet, empresa de vuelos chárter fundada en 1996 y perteneciente al Grupo Macri. En 2015 inició un proyecto para operar rutas patagónicas.
En 2016, la firma fue adquirida por Germán Efromovich, entonces controlador de Avianca Holdings, aunque la filial argentina no integraba formalmente ese grupo sino Synergy Aerospace Corp. La empresa fue rebautizada como Avian Líneas Aéreas S.A. y adoptó la marca Avianca Argentina para sus operaciones regulares.
La compra generó controversias políticas y judiciales por el vínculo entre el comprador y el grupo familiar del entonces presidente Mauricio Macri. Se abrieron investigaciones sobre la operación y sobre presuntas condonaciones de deudas de Macair Jet con Aerolíneas Argentinas.
A pesar de ese escenario, la compañía comenzó a volar a fines de 2017 con la ruta Buenos Aires – Rosario, sumando luego Mar del Plata, Reconquista y Santa Fe, principalmente con aeronaves ATR 72-600 y un Airbus A320. La demora de casi 18 meses para iniciar operaciones implicó, según sus directivos, pérdidas por 15 millones de dólares antes de vender el primer pasaje.
La devaluación de 2018 y la dificultad para consolidarse en el mercado doméstico profundizaron su crisis. A comienzos de 2019 suspendió destinos y finalmente, el 7 de junio de 2019, cesó completamente sus actividades. Luego ingresó en Concurso Preventivo, proceso que derivó en la quiebra ahora levantada.