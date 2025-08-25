Avanzan los trabajos de recuperación en rutas entrerrianas
El Gobierno de Entre Ríos continúa con el Plan de Recuperación de rutas provinciales, con el fin de garantizar una mejor conectividad y favorecer el desarrollo productivo de la provincia. Esta semana comenzaron las tareas de bacheo profundo con cemento superficial en la ruta provincial 26, en el tramo que une el acceso a Antelo con Victoria.
En total, se intervendrán 39 kilómetros, con el objetivo de mejorar la transitabilidad de un corredor clave del Mercosur, por donde circula diariamente un importante caudal de la producción que se dirige hacia el puerto de Rosario a través del puente Victoria.
Al respecto, el senador provincial Rafael Cavagna destacó: “El gobernador ha fijado prioridades en la infraestructura de las rutas provinciales y de toda la ruralidad. Por un lado, con la afectación del 100% del impuesto inmobiliario rural para atender las trazas rurales y, por otro, ejecutando distintos grupos de bacheo que en su momento se habían limitado”.
Asimismo, agregó: “Hay mucho por hacer, pero paso a paso vamos concretando realizaciones como la intervención en la ruta provincial 26, que une Victoria y Nogoyá, y que hoy es una realidad necesaria que se está ejecutando”.
Paralelamente, avanzan trabajos de bacheo profundo con cemento en la ruta provincial 51, en el tramo Urdinarrain – Pastor Britos, y el sellado de fisuras en la ruta provincial 20, desde la intersección con la ruta nacional 14 hasta el acceso a Aldea San Antonio.
Finalmente, desde el área de Inspección Técnica de Vialidad Provincial se recomendó a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros, además de reducir la velocidad en las zonas de obra.