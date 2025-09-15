Avanzan los trabajos de bacheo en la ruta provincial 51 entre Urdinarrain y Pastor Britos
Con financiamiento del Gobierno de Entre Ríos, se ejecuta la recuperación de la ruta provincial 51 en el tramo que une Urdinarrain con Pastor Britos, en el departamento Gualeguaychú. La obra forma parte del Grupo I del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial.
El programa contempla trabajos de bacheo profundo, con incorporación de cemento, y bacheo superficial, mediante mezcla asfáltica. En este marco, se encuentran en plena ejecución las reparaciones de las rutas provinciales 51, 26 y 20, mientras que la ruta 11 se iniciará en breve. El objetivo es poner en valor la infraestructura vial y garantizar una mejor conectividad y seguridad en la región.
El Grupo I también incluye intervenciones en los accesos a Tres Bocas y Villa Paranacito, además de mejoras en otras rutas provinciales como la 16 y 45.
En paralelo, se avanza con el proceso de adjudicación del Grupo II de obras de bacheo, que prevé trabajos similares en las rutas 22, 24, 23 y 38, así como en el acceso a Puerto Yeruá.