Avanzan los lineamientos para la compactación y descontaminación de vehículos en Entre Ríos
Con el objetivo de reforzar la gestión ambiental y el ordenamiento público, se presentaron en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno los lineamientos del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco).
El encuentro, encabezado por el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, tuvo como objetivo coordinar la implementación de este programa en las distintas localidades del departamento, buscando una ejecución eficiente y conjunta entre los niveles municipal y provincial.
En la reunión estuvieron presentes intendentes y representantes municipales de la región, quienes analizaron el alcance de la iniciativa y las responsabilidades que asumirá cada jurisdicción en el marco del Prodeco.
El propósito central de la reunión fue unificar criterios de actuación y establecer una logística compartida que permita economizar recursos operativos, optimizando el traslado y la disposición final de los vehículos en desuso.
En ese marco, se hizo hincapié en que la implementación del Prodeco no es solo una medida administrativa, sino una herramienta fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano y mejorar las condiciones de seguridad en el espacio público.
Según se destacó en la jornada, la acumulación de vehículos en depósitos constituye un foco crítico de contaminación del suelo y de las napas de agua. Además, representa un peligro para la salud pública al ser criaderos de vectores de enfermedades.
También se advirtió que estos depósitos de rodados en desuso obstruyen el espacio público y generan acumulación de chatarra peligrosa, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de los vecinos y en la imagen urbana de las localidades.