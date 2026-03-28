Avanzan las tareas de señalización y mejora en la Ruta Provincial Nº 26 entre Victoria y Nogoyá
Las tareas de señalización y mejora continúan sobre la Ruta Provincial Nº 26, en el tramo que une las ciudades de Victoria y Nogoyá, a lo largo de un corredor estratégico de 38 kilómetros que conecta con el puerto de Rosario a través de la Ruta Nacional Nº 174.
En el marco del plan de mantenimiento vial correspondiente al Grupo de Bacheo Nº 1, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, se desarrollan trabajos de demarcación horizontal y recuperación de la calzada en distintos sectores del trayecto.
Según informaron desde el ente vial, ya se ejecutó una primera etapa que incluyó bacheo superficial y profundo en 12 kilómetros del tramo desde Victoria, reconstruyendo la curva en cercanías al acceso a Gobernador Antelo.
Además, se ejecuta la demarcación horizontal a lo largo de los 34 kilómetros intervenidos, reforzando la seguridad en la circulación de vehículos livianos y de carga.
En cuanto a las tareas pendientes, se detalló que restan ejecutar trabajos de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente en 26 kilómetros, junto con la colocación de señalización vertical en toda la traza.
También se prevé la reparación de barandas metálicas y el sellado de fisuras en distintos puntos del recorrido, a la par de completar la señalización horizontal en los cinco kilómetros finales aún no intervenidos.
Estas acciones forman parte de un programa integral de mejora de la red vial provincial, que incluye intervenciones en distintos corredores estratégicos de Entre Ríos.
Entre ellos se encuentran la Ruta Provincial Nº 11, en el tramo que une la rotonda de Oro Verde con la Ruta Nacional Nº 12 en Gualeguay, y el acceso a Tres Bocas desde la misma ruta.
Asimismo, se trabaja en la Ruta Provincial Nº 16, entre las rutas nacionales Nº 12 y Nº 14; la Ruta Provincial Nº 20, entre la Nº 39 y la Nº 14; la propia Ruta Provincial Nº 26; la Ruta Provincial Nº 45, entre la Ruta Nacional Nº 12 e Ibicuy; y la Ruta Provincial Nº 51, en el tramo que conecta Larroque, Faustino Parera y Urdinarrain.