Avanzan las obras de saneamiento e integración urbana en el arroyo Las Viejas
La obra de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del arroyo Las Viejas continúa desarrollándose a buen ritmo, con intervenciones clave que buscan mejorar la capacidad hidráulica y favorecer la integración del sector.
Actualmente, los equipos trabajan en la alcantarilla de calle Ambrosetti, donde se incorpora un nuevo conducto de 12 metros cuadrados que se sumará a los dos ya existentes, con el objetivo de incrementar la capacidad de conducción del cauce.
En los últimos días se realizaron tareas de demolición del pavimento existente para su posterior reconstrucción en los laterales de la alcantarilla. Además, se encuentran en etapa de finalización las cámaras de sumidero, mientras que ya se colocó el hormigón de base y se inició la instalación de la armadura estructural.
Durante los próximos días, se continuará con la ejecución de cámaras de captación sobre calle Ambrosetti, la colocación de cañerías de 600 mm, y el replanteo y construcción de curvas de ingreso y egreso a las calles del borde.
De manera simultánea, se lleva a cabo el aserrado de la carpeta asfáltica en los tramos a rectificar y se avanza con la instalación de cañerías de 160 mm para la red cloacal.
También se proyecta extender la alcantarilla de Ambrosetti hacia aguas arriba, ejecutar bocas de registro de ingreso a la Estación Elevadora, y culminar el cerco perimetral en el predio del Club Atlético Estudiantes (CAE).
Por el desarrollo de los trabajos, continúa vigente un corte total de tránsito en calle Ambrosetti, que se mantendrá por 15 días. Durante ese período, rige una modificación temporal del recorrido de la Línea 1 del transporte urbano:
- Ida: recorrido habitual → Francisco Soler → Av. Gdor. Raúl Uranga → rotonda → Ambrosetti → habitual.
- Vuelta: recorrido habitual → Blas Parera → Av. Circunvalación José Hernández → Av. Gdor. Raúl Uranga → Francisco Soler → habitual.