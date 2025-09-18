Avanzan las obras de enripiado en la ruta provincial N° 42 en Gualeguaychú
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), puso en marcha los trabajos de enripiado en la ruta provincial N° 42, en el tramo comprendido entre la ruta nacional N° 136 y el arroyo Isletas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y facilitar la salida de la producción.
En el marco del plan de reposición de material en caminos de la provincia, se prevé la utilización de 45.506 metros cúbicos de suelo calcáreo y 45.122 metros cúbicos de ripio. En esta primera etapa de la ruta 42, ya se distribuyeron más de 4.000 metros cúbicos de broza, lo que representa un 68 % de avance, además de haberse colocado los primeros 300 metros cúbicos de ripio de los 3.000 previstos.
La zonal Gualeguaychú también lleva adelante alcantarillas transversales, movimiento de suelo, construcción de cunetas, despeje, limpieza de desagües y carga de banquinas.
Estas tareas corresponden a la Región V, donde ya concluyeron mejoras en el acceso a Paranacito e Ibicuy (departamento Islas del Ibicuy) y en la ruta J, en el departamento Uruguay.