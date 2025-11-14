Avanzan las obras de emergencia en la Escuela Nº 160 Río Volga del departamento Paraná
El gobierno de Entre Ríos avanza con una obra de mejora edilicia en la Escuela Nº 160 Río Volga, ubicada en Aldea San Juan (departamento Paraná). El proyecto contempla una nueva instalación de agua, la reparación de sanitarios y diversas tareas de infraestructura general, con una inversión provincial que asciende a 32 millones de pesos.
Se trata de una obra de emergencia ejecutada por el Ministerio de Planeamiento, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias en sectores clave del establecimiento. La intervención, que tiene un plazo de 45 días corridos, implica una inversión de 32.156.864 pesos y está a cargo de la firma Ledesma Martín.
Los trabajos incluyen la renovación completa de la red de agua, la instalación de un nuevo tanque de reserva de mayor capacidad y una nueva red de distribución destinada a abastecer sanitarios, cocina y baño. También se ejecuta la instalación de gas en la cocina, acompañada por la colocación de un nuevo gabinete para gas envasado.
Además, se realizan tareas de reparación en el sector de sanitarios y la construcción de una vereda de hormigón para evitar el ingreso de agua de lluvia al comedor y al patio. A ello se suma la ejecución de una nueva capa aisladora en muros de aulas, cocina, biblioteca y nivel inicial, con el fin de prevenir la humedad ascendente. El proyecto también prevé nueva iluminación en las aulas y en la sala del nivel inicial.
El coordinador general del Ministerio, Hernán Jacob, destacó la importancia de este tipo de intervenciones y señaló que “mediante las obras de emergencia se proponen soluciones concretas y rápidas para abordar problemas edilicios específicos en las escuelas. En este caso, se busca garantizar el funcionamiento adecuado de los sectores de sanitarios y cocina, que son de uso constante para toda la comunidad educativa”.