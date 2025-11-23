Avanzan las obras de conservación vial en el acceso a González Calderón y en rutas productivas de Entre Ríos
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) continúa ejecutando trabajos para mejorar la transitabilidad y garantizar la salida de la producción en el acceso a González Calderón (departamento Gualeguay). Las tareas se desarrollan en el marco del programa de mejoras de caminos productivos impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio.
Actualmente, la obra registra un 60% de avance e incluye la colocación de 5.325 m³ de material calcáreo. En paralelo, la DPV trabaja en la reconstrucción de la ruta provincial 38 (Región IV), donde el progreso alcanza el 39,1%, con 4.602 m³ de suelo calcáreo ya distribuidos.
Estas intervenciones se suman a otras obras de conservación que se realizan en toda la provincia, organizadas en cinco regiones y financiadas íntegramente con el Impuesto Inmobiliario Rural 2024.
Trabajos ya finalizados en distintas regiones
Región I
En el departamento Federal, se reconstruyó la ruta provincial 5 entre Federal y la ruta provincial 28. En Feliciano, se completó la reposición de ripio en la ruta provincial 28, entre Feliciano y el río Guayquiraró. En La Paz, se rehabilitó el ripio del acceso a Ombú, conectando la localidad con la ruta provincial 1.
Región II
En Concordia, se intervinó la ruta provincial 28, entre la ruta nacional 14 y el río Gualeguay. En Federación, se repusieron 6.559 m³ de ripio en la ruta provincial 5 (entre Mandisoví y Atencio al Este). En San Salvador, se reconstruyó la ruta provincial 29 desde Cañada Grande hasta la calzada sobre el arroyo El Palmar.
Región IV
En el departamento Tala, concluyó la reconstrucción de la ruta provincial 15, entre Rosario del Tala y La Hoyita (Sauce Norte). En Colón, finalizó la obra en el acceso a Colonia La Suiza, desde la ruta nacional 130 hasta el puente sobre el río Gualeguaychú.
Región V
En el departamento Uruguay, se reconstruyeron dos tramos de la ruta J. En Islas del Ibicuy, se mejoraron sectores de las rutas provinciales 45 y 46. En el departamento Gualeguaychú, se intervino la ruta provincial 42 entre la ruta provincial 136 y arroyo Isleta.
Región VI
En Diamante, concluyeron los trabajos en el camino que une General Ramírez con la ruta provincial 11, en las zonas de Isletas y Costa Grande. Además, se terminaron las mejoras del camino a Tres Esquinas, desde la ruta provincial 11 hasta Aranguren (Rincón del Doll, Pajonal y Chilcas). En Nogoyá, se completó la reconstrucción de la ruta provincial 13 entre la ruta nacional 12 y el paraje La Ilusión.