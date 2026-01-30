Avanzan las mejoras edilicias en hospitales y centros de salud de Entre Ríos
Durante 2025, el Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante una serie de intervenciones edilicias en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en toda la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética de los establecimientos. Estas acciones se financiaron con fondos propios de la cartera sanitaria, destinando partidas de refuerzo y personal especializado para ejecutar las obras.
El proceso es continuo y sostenido, con el propósito de recuperar espacios en los distintos nosocomios y garantizar una mayor calidad en la atención. Para ello, la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria, junto con el Departamento Conservación, conformaron equipos de trabajo que asistieron a los distintos efectores.
Los equipos, integrados por personal técnico y cuadrillas de obras, visitaron hospitales de diferentes niveles de complejidad y centros de salud. Entre los trabajos realizados se destacan pintura exterior de fachadas y mejoramiento de áreas externas en los hospitales Materno Infantil San Roque (Paraná), Francisco Castaldo (María Grande, Paraná) y Perú (Galarza, Gualeguay).
Asimismo, se llevaron a cabo refacciones integrales en los hospitales Centenario y Bicentenario (Gualeguaychú), San Martín y Materno Infantil Roque (Paraná), San José (Colón), San Vicente (San Jaime de la Frontera, Federación), Sagrado Corazón de Jesús (Basavilbaso, Uruguay), Perú (Galarza, Gualeguay), Francisco Ramírez (San José de Feliciano) y Manuel Belgrano (Urdinarrain, Gualeguaychú). También se realizó restauración completa de quirófanos en los hospitales Francisco Ramírez y Santa Rosa (Lucas González, Nogoyá), y se avanzó en la instalación de gas natural en varias etapas en el Hospital Santa María (Gilbert, Gualeguaychú).
Entre otras obras destacadas, se concretó la nueva guardia de Pediatría del Hospital Masvernat, con el apoyo de la Dirección General de Arquitectura de la provincia, y se ejecuta la reparación parcial de la cubierta de tejas del Hospital Pascual Palma (Paraná) para solucionar filtraciones.
En los establecimientos de atención primaria, se avanzó en ampliaciones y remodelaciones en el Centro Regional de Referencia Gerardo Domagk (Paraná), y en los CAPS Juan Manassero (Rincón del Doll, Victoria), Santa Lucía (Paraná), Alfredo Albacetti (Paraje El Quebracho, La Paz), La Hierra (Feliciano), Juan Ghiano (Betbeder, Nogoyá) y Madre Teresa (Distrito Sauce, Nogoyá).
Otras intervenciones incluyeron impermeabilización de techos, colocación de cielorrasos de PVC, renovación de instalaciones eléctricas y reparaciones sanitarias en los CAPS Estanislao Zeballos (Paraná), Virgen de los Milagros (Las Masitas, Diamante), Martín Fierro (Hernández, Nogoyá), Juan José Elberg (El Pingo, Paraná) y Médanos (Islas del Ibicuy), entre otros.
De acuerdo con la planificación, se prevé dar continuidad a las reparaciones en el Centro de Salud Colonia Oficial 3 y 14 (La Paz), y ejecutar trabajos de electricidad y albañilería en los hospitales Gregoria Pérez (San Gustavo, La Paz), Crispín Velázquez (Sauce de Luna, Federal) y San Vicente (San Jaime de la Frontera, Federación).