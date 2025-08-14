Avanzan las mejoras de caminos rurales en Laguna Larga, departamento Villaguay
El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, recorrió los trabajos en Laguna Larga, distrito Lucas Sud Segundo, en el tramo que une la ruta provincial Nº 20 con la estación transformadora, en pleno corazón de la zona productiva arrocera.
El proyecto incluye la transportación de 2.954 metros cúbicos de ripio arcilloso y 4.602 metros cúbicos de material calcáreo, destinados a consolidar tramos clave de los caminos rurales, conectando la producción local con los principales accesos viales.
La directora del Centro de Salud Laureano Villanueva, María Cuello, destacó la importancia de estas mejoras: “Estamos muy contentos con estos trabajos; para nosotros es fundamental la accesibilidad, tanto para los vecinos como para las ambulancias en casos de emergencia”. Señaló además que los traslados de pacientes en emergencias requieren caminos en óptimas condiciones, para garantizar que las ambulancias lleguen sin inconvenientes.
Cuello resaltó también el beneficio para los usuarios de la zona: “Esta traza es muy valiosa porque conecta dos rutas muy importantes, la nacional 18 y la provincial 20, llegando hasta San Salvador. La accesibilidad influye directamente en la salud, y estas mejoras permitirán un acceso seguro”.
Asimismo, se informó que posteriormente se realizará la reposición de broza en el tramo que une Zenón Roca con la ex ruta provincial Nº 38, conectando zonas productivas de los departamentos Villaguay y San Salvador.
Las tareas forman parte de la Región IV, que incluye los departamentos Colón (ya finalizado) y Tala, y se financian con el 50 por ciento del impuesto inmobiliario rural 2024.