Avanzan las gestiones para construir una alcantarilla sobre el arroyo Ortiz en el departamento Federal
Con la presencia del director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, se llevó a cabo la apertura de sobres para la construcción de una alcantarilla sobre el arroyo Ortiz, en una ruta provincial sin número que conecta la Ruta Provincial N°127 con establecimientos rurales del distrito Diego López, en el departamento Federal.
Durante el acto, se presentó un solo oferente, la empresa Daniel Barón Constructora S.A., que será evaluada en el marco del proceso administrativo correspondiente.
Al finalizar la apertura, la senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda, expresó: “Queremos agradecer al gobernador Rogelio Frigerio y al director de Vialidad, Exequiel Donda, por esta apertura. Es una de las obras que veníamos gestionando”.
Respecto a los próximos pasos, detalló: “Se presentó un solo oferente y ahora continúa la etapa administrativa. Confiamos en que en poco tiempo se realizarán los trabajos”.
La legisladora también se refirió a otras iniciativas en marcha: “Tenemos muchas obras pendientes para el departamento. Hemos estado trabajando en la parte administrativa y resolviendo cuestiones que necesitaban ordenarse. Mantuve distintas reuniones con el gobernador y el administrador de Vialidad, donde analizamos las necesidades y los recursos disponibles. Confío en que muchas de estas obras se concretarán entre este año y el próximo”.
Del encuentro participaron además el director de Conservación de la DPV, Alejandro Lui, y el director de Despacho, Néstor Godoy Hernández.