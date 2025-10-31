Avanza una importante obra para mejorar el servicio de agua potable en Paraná
En el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, la Municipalidad de Paraná ejecuta una obra clave que permitirá incrementar la provisión al Centro Distribuidor Ramírez, optimizando así el suministro en distintos sectores de la ciudad.
Como parte de los trabajos, este viernes desde las 9 de la mañana se realizará un operativo que implicará el corte total de calle Churruarín, entre Esteban Rams y Sors Cirera, durante aproximadamente dos horas.
Detalles de la intervención
En esta nueva etapa se concretará el paso de un tramo del nuevo tendido de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 500 milímetros, que conectará la Planta Echeverría con el Centro Distribuidor Ramírez, ubicado sobre avenida Ramírez.
El objetivo central del proyecto es mejorar la capacidad y calidad del sistema de distribución de agua potable, fortaleciendo la red de abastecimiento que llega a los hogares paranaenses.
Para realizar esta tarea será necesario introducir el caño en el túnel construido previamente sobre calle 3 de Febrero mediante tecnología de tunelería teledirigida, una técnica que permite ejecutar la obra sin romper el pavimento ni afectar otros servicios.
Recomendaciones para los vecinos
La Municipalidad solicita a los vecinos y conductores transitar con precaución por la zona de obra y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará afectado al operativo.