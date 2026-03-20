Avanza la tercera etapa del plan de iluminación LED en barrios de Paraná
En el barrio Hijos de María, las tareas incluyeron la colocación de 11 columnas con artefactos SX100 LED sobre la calle Gobernador Crespo. Además, se reforzó la iluminación en los pasillos internos y en la plaza del sector.
El operativo también alcanzó al barrio El Radar, donde se instalaron 30 nuevas luminarias, y al barrio El Perejil, con la incorporación de otras 25 unidades de alumbrado público.
“Estas mejoras no solo representan un ahorro energético significativo, sino que impactan directamente en la prevención y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por estas zonas”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Desde el municipio remarcaron que estas intervenciones se enmarcan en la Etapa tercera del plan, que contempla no solo el recambio de lámparas, sino también la colocación de nuevas columnas y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica existente.
Con este avance, la capital entrerriana continúa modificando su fisonomía urbana bajo parámetros de eficiencia y modernización tecnológica.