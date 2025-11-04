Avanza la siembra de arroz en Entre Ríos, pero el sorgo reduce su superficie en la campaña 2025/26
El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que la siembra de arroz en la provincia alcanzó el 84% del área prevista, mientras que el sorgo registra un avance del 16% con una fuerte reducción de superficie respecto al ciclo anterior.
Según el último relevamiento, la campaña arrocera 2025/26 avanza a buen ritmo. La superficie estimada ronda las 59.000 hectáreas y, al 30 de octubre, el avance de implantación llegó al 84%, lo que representa un salto de 40 puntos porcentuales respecto al informe previo (44%).
El informe destaca que, durante la segunda mitad de octubre, las precipitaciones favorecieron una emergencia uniforme del cultivo, reduciendo la necesidad de riegos programados y permitiendo intensificar las labores.
Sin embargo, el sector de represas, que abarca los departamentos de Federal, Federación y Feliciano, muestra un ritmo de avance más lento en comparación con el promedio provincial.
Caída en la superficie de sorgo
En contraste, el panorama del sorgo es menos alentador. Las perspectivas de siembra para la campaña 2025/26 se estiman en 67.000 hectáreas, lo que supone una reducción del 45% frente al ciclo anterior, cuando se implantaron 121.000 hectáreas.
Entre las causas principales de esta caída, el SIBER señaló:
- Mayor interés por el maíz, tras la baja incidencia de la chicharrita, que redujo los riesgos sanitarios del cereal.
- Rendimientos bajos en los últimos años, con un promedio de 3.510 kg/ha entre las campañas 2020/21 y 2024/25. En ese período, los valores oscilaron entre un mínimo de 2.531 kg/ha (2022/23) y un máximo de 3.822 kg/ha (2023/24).
De acuerdo con la Red de Colaboradores del SIBER, al cierre de octubre se concretó la siembra del 16% del área prevista para sorgo en Entre Ríos, reflejando el inicio lento de la campaña.