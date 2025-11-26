Avanza la restauración del histórico reloj del Palacio Municipal de Paraná
La Municipalidad de Paraná dio un nuevo paso en su plan de recuperación del patrimonio urbano. Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la obra que permitirá poner en valor el histórico reloj del Palacio Municipal, ubicado en la esquina de Urquiza y Corrientes, con el objetivo de garantizar su preservación y devolverle plena funcionalidad.
El reloj, considerado un símbolo identitario de la ciudad y pieza clave del paisaje urbano, presenta un marcado deterioro tras años sin mantenimiento. Entre los daños relevados se encuentran vidrios rotos, números borrados, corrosión en las pesas, el campanil y los martillos, además de un fuerte desgaste en la maquinaria interna, lo que afecta tanto su funcionamiento como su valor estético.
“Elaboramos distintas obras vinculadas a la restauración del Palacio Municipal y ahora se encarará la reparación del reloj ubicado en la cúpula del histórico edificio, que es una maquinaria muy antigua. Se encuentra muy deteriorado y con falta de mantenimiento, por eso se realizará una recuperación integral, tanto en la parte estética como en su maquinaria interna”, señaló el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Para la intervención se prevé utilizar materiales duraderos y compatibles con la arquitectura del edificio, además de aplicar técnicas que permitan futuras tareas de mantenimiento sin comprometer la integridad del conjunto.
Detalles de los trabajos previstos
El proyecto incluye la limpieza y tratamiento a la cal de los paramentos interiores y exteriores de la torre; el retiro, reparación y puesta a punto de la maquinaria; y el reemplazo total de la estructura metálica de las esferas del reloj.
Asimismo, se contempla el recambio de vidrios por policarbonato de 8 mm, el tratamiento de minuterías, sistema de transmisión y agujas, y la adecuación del campanil y todos sus componentes. También se ejecutará una nueva instalación eléctrica, orientada a mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema.
El plazo estimado para la culminación de la obra es de cuatro meses.