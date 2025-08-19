Avanza la reposición de suelo calcáreo y ripio en caminos productivos de Entre Ríos
La Dirección Provincial de Vialidad continúa con los trabajos destinados a garantizar la salida de la producción y mejorar la transitabilidad de vecinos y productores rurales. En total, se están distribuyendo 45.506 m³ de broza y 45.122 m³ de ripio en distintos departamentos de la provincia.
Este plan, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, contempla intervenciones en cinco regiones y tiene como finalidad asegurar el acceso aún en días de lluvia para la comunidad educativa, vecinos y productores. Hasta el momento, se completaron obras en siete departamentos, hay seis en ejecución y tres por iniciar.
Región I
- Federal: reconstrucción de la Ruta Provincial Nº5 (tramo entre Federal y la RP Nº28), con 2.764 m³ de suelo calcáreo y 3.524 m³ de ripio.
- Feliciano: reposición de ripio en la RP Nº28 (Feliciano–Río Guayquiraró), con un total de 3.691 m³. La obra registra un avance del 23 %.
- La Paz: próxima reconstrucción del acceso a Ombú desde la RP Nº1, con 3.208 m³ de broza y 4.133 m³ de ripio.
Región II
- Concordia: reconstrucción de la RP Nº28 (RN Nº14–Río Gualeguay), con 2.433 m³ de suelo calcáreo y 3.019 m³ de ripio.
- Federación: finalizada la reposición de 6.559 m³ en la RP Nº5 (Mandisoví–Atencio al Este).
- San Salvador: concluida la reconstrucción de la RP Nº29 (Cañada Grande–arroyo El Palmar), con 3.048 m³ de broza y ripio.
Región IV
- Villaguay: reconstrucción de la RP Nº38 (RP Nº20–Planta Transformadora), con 4.602 m³ de suelo calcáreo y 2.954 m³ de ripio. Avance del 28,83 %.
- Tala: previsto inicio de obras en la RP Nº15 (Rosario del Tala–Sauce Norte Las Guachas), con 1.773 m³ de broza y 2.769 m³ de ripio.
- Colón: finalizada la obra en el acceso a Colonia La Suiza (RN Nº130–puente sobre el río Gualeguaychú), con 5.143 m³ de suelo calcáreo y 2.476 m³ de ripio.
Región V
- Uruguay: finalizada la reconstrucción de dos tramos de la Ruta J, con 1.856 m³ de broza y 1.228 m³ de ripio.
- Islas: mejoras en sectores de las RP Nº45 y Nº46 con 1.080 m³ de ripio.
- Gualeguaychú: avanza la reconstrucción de la RP Nº42 (RP Nº136–arroyo Isleta), con 6.233 m³ de broza y 3.001 m³ de ripio.
Región VI
- Diamante: concluidos los trabajos en el camino General Ramírez–RP Nº11 (Isletas y Costa Grande), con 1.396 m³ de suelo calcáreo y 3.592 m³ de ripio.
- Victoria y Nogoyá: en ejecución las mejoras en el camino a Tres Esquinas (RP Nº11–Aranguren), con 3.221 m³ de broza y 1.879 m³ de ripio; y en la RP Nº13 (RN Nº12–paraje La Ilusión), con 4.504 m³ de broza y 2.169 m³ de ripio.
- Gualeguay: previsto el inicio de reconstrucciones parciales en el acceso a González Calderón desde la RN Nº12, con 5.325 m³ de suelo calcáreo.