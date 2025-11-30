Avanza la reparación de la ruta provincial 51 entre Larroque y Urdinarrain
Con financiamiento provincial y un avance superior al 40 por ciento, continúa la reparación de la ruta provincial 51, en el tramo que une Larroque y Urdinarrain, departamento Gualeguaychú. Los trabajos se concentran entre Larroque y Parera, como parte del Grupo I del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial.
La obra presenta un avance del 42,8 por ciento en una longitud total intervenida de 17 kilómetros, y forma parte de las acciones destinadas a la recuperación de rutas provinciales mediante bacheo profundo y superficial.
Según lo informado, se ejecutan tareas de saneamiento de la subrasante, bacheo profundo con incorporación de cemento y bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, intervenciones orientadas a la puesta en valor de la infraestructura vial y a garantizar mejor conectividad y seguridad para la región.
El Grupo I del plan también incluye obras en los accesos a Tres Bocas y Villa Paranacito, así como en otras rutas provinciales: 16, 45, 26, 20 y 11.
Por otro lado, se encuentra en etapa de adjudicación el segundo grupo de bacheo, que prevé intervenciones similares en las rutas 22, 24, 23, 38 y en el acceso a Puerto Yeruá.