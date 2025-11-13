Avanza la rehabilitación de la ruta provincial N° 39 entre Tala y Uruguay
En el marco del plan de rehabilitación vial impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, continúan los trabajos de recuperación de la ruta provincial N° 39, que atraviesa los departamentos Tala y Uruguay.
El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, recorrió este miércoles los distintos frentes de obra ubicados frente a las termas de Basavilbaso y en el acceso a Rosario del Tala, donde se realizan las tareas finales de la rotonda de ingreso a la ciudad por avenida San Martín.
“En esta obra se ejecutó un pavimento de hormigón de 30 centímetros, cordones montables, barandas metálicas y señalización vertical con cartelería”, detalló Donda, y agregó que “actualmente se trabaja en la iluminación de la rotonda y resta la señalización horizontal, con lo cual esta etapa final concluirá la próxima semana”.
Desde el organismo se precisó que las obras se extienden a lo largo de 102 kilómetros entre los departamentos mencionados e incluyen también la reconstrucción de la ruta provincial A10, que conecta con la ruta 39 y constituye el acceso al Palacio San José, la ex residencia del general Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina. Este monumento histórico es considerado parte del patrimonio socio-cultural de Entre Ríos.
Cabe destacar que esta intervención forma parte del plan de reactivación de la obra pública impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio desde el inicio de su gestión, y es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad en diferentes rutas entrerrianas.
Por último, desde la DPV se recordó a los automovilistas y usuarios que circulen con precaución en las zonas de obra, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando.