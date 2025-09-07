Avanza la obra de la rotonda en el acceso a Seguí sobre la ruta provincial 32
El Gobierno de Entre Ríos continúa con la rehabilitación de la ruta provincial 32, en el departamento Paraná, donde los trabajos ya alcanzan un 68 por ciento de avance. En el ingreso a Seguí, sobre la rotonda que conecta con Crespo y Viale, solo restan detalles finales.
El intendente de Seguí, Edgardo Müller, remarcó: “Diariamente recorro la zona del acceso a nuestra localidad por la ruta provincial 32. Sin dudas, era un reclamo que veníamos haciendo hace un tiempo, ya que se tornaba muy peligroso para quienes circulaban por esta zona”.
Además, valoró la respuesta del gobierno provincial: “Cuando asumimos, nos encontramos con un panorama desfavorable en rutas y caminos rurales, pero por la gestión del gobierno se tomó nota de estos reclamos que hoy son una realidad, gracias a que nos escucharon el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el director de Vialidad, Exequiel Donda”.
El jefe comunal detalló que la rotonda ya cuenta con carpeta asfáltica, y solo faltan completar los cordones laterales, la instalación de luminarias y algunas mejoras como la dársena de ingreso al Parque Industrial.
Desde la inspección técnica de Vialidad se precisó que en la zona de la rotonda se completaron la carpeta asfáltica y los ensanches, y se avanza con la colocación de cordones de hormigón en las isletas de intersección.
La ruta provincial 32 es un corredor estratégico que conecta Crespo, Seguí, Viale y Tabossi, además de vincularse con las rutas nacionales 127, 18 y 12. Su rehabilitación mejorará la conexión con los puertos de Rosario y Diamante, y con el aeropuerto de Paraná, beneficiando a los sectores productivos y comerciales de la región.
En paralelo, la localidad de Seguí celebra este fin de semana sus 118 años, con actividades culturales y artísticas. Por tal motivo, se recomienda a quienes transiten por la zona de obras circular con precaución, disminuir la velocidad y respetar la señalización.