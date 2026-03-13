Avanza la puesta en valor del histórico reloj del Palacio Municipal de Paraná
La Municipalidad de Paraná avanza con la recuperación y preservación del histórico reloj del Palacio Municipal, como parte de las acciones destinadas a poner en valor el patrimonio urbano de la ciudad. En paralelo, también se realizan tareas de mantenimiento en las fachadas del emblemático edificio ubicado en la intersección de Urquiza y Corrientes.
El reloj del Palacio Municipal forma parte del paisaje urbano y de la identidad histórica de Paraná, por lo que el Municipio inició un proceso de recuperación integral para restablecer su funcionamiento y preservar su valor patrimonial.
“Se trata de una recuperación integral del sistema que había dejado de funcionar hace un tiempo. La obra se complementa con otras que se realizan en toda la fachada del edificio sobre calle Urquiza y sobre Corrientes”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
El funcionario agregó que el reloj originalmente marcaba los cuartos y las horas mediante campanadas, un mecanismo que ahora se busca recuperar. “Con los especialistas que están trabajando lograremos restablecer su pleno funcionamiento”, señaló. En ese marco, también se realizan tareas de acondicionamiento y limpieza en el sector de la campana.
Las primeras labores incluyeron el retiro completo del mecanismo del reloj por parte de una empresa especializada, que se encargará de la restauración integral de todas sus piezas. Además, se retiraron los cuadrantes de vidrio, que serán reemplazados por nuevos paneles de policarbonato, y se realizó la limpieza general de la estructura del campanario.
Restauración de la fachada
En paralelo, avanza la restauración de la fachada del Palacio Municipal, un proyecto que combina técnicas tradicionales con un enfoque artesanal y que es ejecutado por trabajadores municipales capacitados para este tipo de tareas.
El trabajo se desarrolla de manera articulada entre la Unidad Ejecutora Municipal, el área de Servicios Públicos y el área de Patrimonio Urbano Arquitectónico, con el objetivo de preservar el valor histórico del edificio.
Detalles de la intervención
La intervención proyectada busca preservar tanto el valor histórico como el funcionamiento del reloj, ya que con el paso del tiempo los vidrios se deterioraron, varios números se borraron y las pesas presentan un alto grado de corrosión, afectando su funcionamiento y su estética.
Ante esta situación, se definió reemplazar la estructura actual por una de diseño similar a la del reloj de la Gare d’Orsay de París, lo que permitirá un montaje más rápido y seguro sin afectar el mecanismo original.
Además, se utilizarán materiales duraderos compatibles con la arquitectura del edificio, junto con técnicas que faciliten futuras intervenciones sin comprometer la integridad del conjunto patrimonial.
Entre las tareas previstas se incluyen:
- El reemplazo completo de la estructura metálica del reloj.
- La instalación de nuevos cuadrantes con sus respectivos números.
- La restauración del sistema mecánico de pesas.
- La instalación eléctrica para la iluminación de los relojes.
La intervención contempla todos los elementos que componen el sistema del reloj, con el objetivo de garantizar la estabilidad, integridad, materialidad y aspecto del conjunto, asegurando así su conservación para las futuras generaciones.