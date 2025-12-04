Avanza la obra que mejorará el suministro de agua potable entre las plantas Echeverría y Ramírez
La Municipalidad de Paraná continúa con las tareas a cielo abierto sobre calle Almirante Brown, donde se coloca el último tramo de la nueva cañería destinada a optimizar el aprovisionamiento de agua entre la planta Echeverría y la planta de Ramírez. La obra registra un alto porcentaje de avance y forma parte de una estrategia integral para reforzar el sistema local.
La intervención se enmarca en el programa “Obras de Impulsión”, incluido en el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable, cuyo propósito es mejorar la disponibilidad de volúmenes de agua para abastecer los sectores oeste y suroeste de la ciudad, especialmente en períodos de mayor demanda.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que “está ejecutado prácticamente la totalidad, faltaba este tramo del cruce de Almirante Brown, el cual era necesario hacerlo a cielo abierto, porque había demasiadas interferencias con la metodología que estamos utilizando para el resto de la obra. Se debe a que podría generar alguna destrucción de las otras infraestructuras”.
El funcionario detalló además que la intervención actual abarca 50 metros, donde se realiza una zanja y la instalación del caño con una metodología tradicional. Agregó que “se presentaron alternativas para la circulación vehicular con planos para que los vecinos no se encuentren con inconvenientes, porque por Almirante Brown circula el transporte público. Se va a colocar el caño y conectar las cañerías ya ejecutadas”.