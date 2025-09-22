Avanza la obra en el Arroyo Las Viejas con la ampliación de la alcantarilla en calle Ambrosetti
El proyecto de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del Arroyo Las Viejas continúa en marcha y alcanzó una nueva etapa. En esta instancia, los trabajos se concentran en calle Ambrosetti, donde se intervendrá la alcantarilla del sector. La obra tiene como finalidad mejorar el sistema hidráulico y preparar un nuevo espacio público de circulación.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que “es la última etapa del saneamiento del Arroyo Las Viejas, vinculado a la ampliación de la captación del lado sur de la obra, donde vamos a ejecutar una ampliación de la alcantarilla que pasa por debajo de la traza”.
La intervención permitirá aumentar la capacidad de conducción en el cauce del arroyo con un conducto de aproximadamente 12 metros cuadrados, que se sumará a los dos ya existentes. Al mismo tiempo, se restituirá el sistema de captación superficial del agua de la calzada mediante cuatro cámaras de captación.
En relación con el impacto ambiental, Loréfice destacó que “el saneamiento del Arroyo Las Viejas es fundamental para poder contar con la playa del Thompson en condiciones para este verano. Se han tomado muestras de agua a lo largo del proceso de obra y hemos notado una impresionante mejoría en ese sentido. Hoy se encuentran niveles aceptables como para poder habilitar la playa, con lo cual estamos muy satisfechos”.
Una vez finalizados los trabajos, se habilitará el ingreso al nuevo paseo, que se convertirá en un punto de encuentro y circulación para vecinos y turistas.
Corte de tránsito y cambios en el transporte urbano
Por las tareas será necesario un corte total de tránsito en calle Ambrosetti, entre 3 de Febrero y Solanas, que se extenderá por aproximadamente 40 días.
A raíz de la intervención, se modificará temporalmente el recorrido de la Línea 1 de colectivo, quedando de la siguiente manera:
- Ida: habitual, Francisco Soler, Av. Gdor. Raúl Uranga, rotonda, Ambrosetti, habitual.
- Vuelta: habitual, Blas Parera, Av. Circunvalación José Hernández, Av. Gdor. Raúl Uranga, Francisco Soler, habitual.