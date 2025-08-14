Avanza la obra de saneamiento en calle Santa Cruz y estará lista en 30 días
Comenzó la obra de saneamiento en calle Santa Cruz, que esta semana se desarrolla en el tramo comprendido entre Andrés Pazos y Uruguay. Los trabajos incluyen el mejoramiento de la trama vial y la reparación de conexiones de agua y cloaca, y se extenderán hasta la intersección con Urquiza, con un plazo estimado de finalización de 30 días.
La obra, licitada en junio y financiada con fondos municipales, contempla el recambio de un antiguo caño de cloaca de material vitrocerámico. El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, Eduardo Loréfice, explicó que “consiste en el recambio de un caño de cloaca con todas las conexiones domiciliarias nuevas, debido a que el material en el que está construido es muy añejo. Es un material vitrocerámico que tiene una rigidez que lo hace muy frágil y eso ha generado un mal funcionamiento del sistema, provocando obstrucciones e inconvenientes en algunos domicilios”.
La intervención busca resolver problemas que afectaban la zona en días de lluvia, dificultando el tránsito y provocando inconvenientes a los vecinos. “Se logrará una doble solución: a la red cloacal para que funcione correctamente y, además, es una cuestión de saneamiento ambiental porque los efluentes no tienen que conducirse de esa manera”, subrayó Loréfice.
En cuanto al avance de las tareas, el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, detalló que “se hizo la preparación del pavimento para poder hacer el retiro, la demolición y extracción del material vitrocerámico de la cloaca existente que está obstruido. También la excavación y el reemplazo de la cañería por un caño de PVC de diámetro 200, más grande del que existe actualmente”. Añadió que “se van a hacer las conexiones domiciliarias para vincularse con los vecinos, se va a continuar con el relleno, compactación y vuelta a la pavimentación que lo vamos a dejar en mejores condiciones con la obra ya concluida”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Vecinal María Auxiliadora, Julia Acosta, expresó que “esta obra es importante, los vecinos estamos agradecidos con el municipio”.