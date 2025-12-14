Avanza la modernización del túnel subfluvial con nuevas licitaciones por 366 millones de pesos
En el marco del plan de modernización integral del túnel subfluvial, que llevan adelante de manera conjunta los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe, se realizó la apertura de sobres de cuatro licitaciones públicas destinadas a la adquisición de equipamiento informático, sistemas de videovigilancia y nuevos vehículos oficiales. El presupuesto oficial total asignado asciende a 366 millones de pesos.
En primer término, con un presupuesto oficial de 40 millones de pesos, se conocieron las ofertas correspondientes a la Licitación Pública N° 489/25, orientada a la adquisición de equipamiento de videovigilancia digital. El proceso incluye cámaras IP, dispositivos asociados y equipamiento informático, y contó con la presentación de ocho ofertas, lo que evidencia un alto nivel de interés por parte del sector privado.
Posteriormente, se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 490/25, con un presupuesto oficial de 130 millones de pesos, destinada a la modernización integral del datacenter del túnel subfluvial. Esta licitación contempla la adquisición, renovación y puesta en marcha de equipamiento tecnológico, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento primario y secundario, equipamiento de red, sistemas de alimentación ininterrumpida y la renovación del soporte técnico oficial de los equipos actualmente en funcionamiento. En este caso, se presentaron dos empresas oferentes.
En tercer lugar, bajo la Licitación Pública N° 488/25 y con un presupuesto oficial de 66 millones de pesos, se llevó a cabo la apertura de sobres para la compra de una camioneta tipo pick-up compacta y un vehículo utilitario tipo furgón. El llamado registró la participación de cuatro firmas interesadas.
Finalmente, con un presupuesto oficial de 130 millones de pesos, se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 491/25, correspondiente al proyecto de modernización de la infraestructura de red de datos del área de Peaje. La iniciativa incluye la provisión, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la red de datos en las estaciones de peaje ubicadas en ambas cabeceras del viaducto. En esta instancia se recibieron cuatro ofertas, que, al igual que las restantes, serán evaluadas por la Comisión Evaluadora del organismo.