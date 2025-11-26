Avanza la investigación por presunto lavado en Sur Finanzas, la firma vinculada a Chiqui Tapia
La causa judicial que investiga a Sur Finanzas, la empresa ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, sumó nueva información a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por una presunta maniobra de lavado de dinero a través de su billetera virtual. El monto bajo sospecha asciende a $ 818.000 millones, con un entramado que incluye empresas presuntamente ficticias, operaciones sin respaldo y contribuyentes sin capacidad económica.
Según documentación a la que accedió Clarín, el 9% del total investigado —equivalente a $ 72.342 millones— habría sido canalizado mediante 42 empresas apócrifas, utilizadas como clientes falsos para mover fondos. A eso se suma otro 27% de operaciones realizadas por contribuyentes sin capacidad económica, y un 31% correspondiente a “sujetos no categorizados”, que manejaron $ 223.441 millones a través de la billetera.
Dentro de ese 27% figuran 32 monotributistas que realizaron movimientos por $ 193.599 millones, una cifra completamente incompatible con los parámetros fiscales de ese régimen.
La investigación sostiene que Sur Finanzas —formalmente en manos de Ariel Vallejo— habría evadido más de $ 3.300 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2024.
La lista de empresas bajo sospecha
En la denuncia presentada en Lomas de Zamora, la DGI identificó 42 razones sociales presuntamente falsas, que habrían movido miles de millones de pesos mediante la plataforma.
La firma más significativa es Producciones del Este SRL, que registró movimientos por $ 24.968 millones con un CUIT inexistente. Le siguen Rodepau Group SRL con $ 6.966 millones, Parasole Construcciones y Servicios SA con $ 6.526 millones, Betech Group con $ 5.911 millones y Flux Green SA con $ 5.459 millones.
En total, 74 clientes presentan operaciones sospechosas, con montos que van desde $ 100 millones hasta más de $ 5.200 millones, configurando un global superior a $ 72.342 millones.
Listado completo de las empresas señaladas
1- Producciones Del Este SRL
2- Rodepau Group SRL
3- Parasole Construcciones y Servicios S.A.
4- Beteck Group
5- Flux Green S.A.
6- Carne De Las Pampas S.A.
7- Grupo Rex S.R.L.
8- Excellent Solutions S.R.L.
9- Viveu S.A.
10- Benedict S.A.
11- Distribuidora Confortieri SRL
12- Blue Angus Wagyu S.R.L.
13- Mayfrio S.R.L.
14- Matafires Unidos S.R.L.
15- Agropecuaria Río Senna S.A.
16- Acoagroarg
17- Logística Integral Rossi S.R.L.
18- Una Actitud S.A.
19- Todo Junto Bazar
20- Fepem SRL
21- Alimentos Bernal S.A.
22- Barraclean S.A.
23- Activos y Valores S.R.L.
24- Mabrilan
25- Productos Agro
26- Balay S.R.L.
27- Bendarez
28- Liruca SA
29- Hermosilla Héctor Pablo
30- Chacón Villar Luis Antonio
31- Consultora Código Profesional SRL
32- Alumife SRL
33- Grupo Civictech S.A.S.
34- Martínez Eva Liliana
35- Romonez
36- Parra Diego Pablo
37- RF y RB Gestiones Financieras
38- Hasse S.A.
39- Tan Ricardo Martín
40- Mendiola Gerardo
41- Morales Alberto Nicolás
42- Morday Service
El vínculo entre Sur Finanzas y Tapia
Sur Finanzas nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, instalada en un departamento de Adrogué. Desde noviembre de 2023 intensificó su actividad como operadora de criptomonedas y billetera virtual, gestionando pagos para pequeñas empresas. En agosto de 2024 adoptó su actual denominación: Sur Finanzas PSP SA.
Si bien la empresa figura a nombre de Graciela Beatriz Vallejo (presidenta) y Maximiliano Ariel Vallejo (vicepresidente), es este último quien aparece asociado a todas las actividades públicas.
Maximiliano Vallejo mantiene una notoria relación con Chiqui Tapia: fotografías en eventos, presencia en clubes vinculados al dirigente y gestiones que derivaron en que el torneo de la Liga Profesional adoptara el nombre “Copa Sur Finanzas”. También impulsó auspicios en Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, y gestionó un préstamo de $ 2.000 millones a San Lorenzo, hoy bajo investigación por presunta administración fraudulenta.
La aparición de estos datos ocurre en medio de la polémica por los manejos de Tapia y Pablo Toviggino, señalados por manipular arbitrajes y beneficiar a clubes cercanos como Barracas Central y Central Córdoba. Incluso se cuestiona la entrega de una copa a Rosario Central fuera de reglamento. A esta controversia deportiva se suman ahora estas operaciones económicas irregulares.
Sur Finanzas ya había ingresado al radar judicial cuando el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi detectaron movimientos vinculados a la presunta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dirigía Diego Spagnuolo.