Avanza la influenza aviar en el país altamente patógena H5
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves de corral (reproductores padres pesados) ubicado en el partido bonaerense de Bolívar, tras analizar muestras en su Laboratorio Nacional.
Ante la confirmación del foco, el organismo activó de inmediato las medidas previstas en su plan de contingencia y delimitó una Zona de Control Sanitario (ZCS). La misma incluye un área de perifoco de 3 kilómetros alrededor del establecimiento afectado y una zona de vigilancia que se extiende hasta los 7 kilómetros.
Dentro de ese radio se intensifican las tareas de contención, bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico para identificar otras unidades productivas cercanas y posibles nexos sanitarios.
Como parte del protocolo para contener la enfermedad y evitar su propagación, agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento sanitario del establecimiento y la disposición final de las aves, junto con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección del predio, conforme a lo establecido en la Resolución N° 466/2025. Además, el organismo notificará oficialmente el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Los anteriores fueron informados en establecimientos ubicados en Lobos y Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y recientemente en una granja de producción de huevos para consumo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma.