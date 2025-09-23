Avanza la construcción de una nueva escuela primaria y secundaria en San Salvador
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió el obrador donde se levanta el nuevo complejo educativo de San Salvador, que albergará niveles Primario y Secundario. La inversión provincial, estimada en 870 millones de pesos, permitirá que desde el ciclo lectivo 2027 más de 540 alumnos cuenten con un edificio moderno y adecuado.
Frigerio destacó que los trabajos forman parte del plan de mejoramiento de infraestructura escolar, con más de 500 intervenciones ya ejecutadas en toda la provincia. “Las obras están a pleno. Ciento por ciento de escuelas, ciento por ciento de hospitales y ciento por ciento de las rutas provinciales intervenidas por el Estado. Porque ahora los recursos de los contribuyentes van a donde tienen que ir, no como antes”, remarcó el mandatario.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, señaló que la inversión total ascenderá a 1.600 millones de pesos, subrayando que la obra “dará respuesta a una demanda histórica de San Salvador, en una zona que crece muchísimo”.
Por su parte, Fabián Ríos, responsable de la Zonal San Salvador de la Dirección de Arquitectura provincial, precisó que la construcción se desarrolla en un predio de 1.200 metros cuadrados, donde ya se realizan ensayos de suelo y el cerco perimetral. También anticipó que en breve comenzará un movimiento de suelo de más de 5.000 metros cúbicos, dado que el terreno requiere un importante terraplén.
El intendente Jorge Zambón celebró la iniciativa y afirmó que se trata de “un paso muy importante” para la ciudad, ya que será “la primera escuela con niveles Primario y Secundario en un contexto de matrícula completa en casi todos los establecimientos educativos”.
Detalles técnicos de la obra
La ejecución, a cargo de Cemyc SRL, comenzó en julio y contempla un diseño en planta baja con dos accesos principales sobre calle 9 de Julio, entre avenida Gervasio Artigas y Francisco Malarín. La escuela dispondrá de:
- Área administrativa con Dirección, Secretaría, Sala de Docentes y Centro de Estudiantes.
- Salón de Usos Múltiples (SUM) conectado a comedor, cocina, depósito y sanitarios.
- Cuatro aulas taller, seis aulas convencionales y dos grupos sanitarios unidos por una circulación semicubierta.
- Espacios verdes y patio para actividades recreativas y al aire libre.
Con este proyecto, el gobierno provincial busca garantizar mejores condiciones educativas y acompañar el crecimiento poblacional de San Salvador.