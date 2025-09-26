Avanza la construcción de la nueva planta potabilizadora de Concordia: Frigerio destacó el reinicio de los trabajos
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió en Concordia la obra de la nueva planta potabilizadora de agua, que ya registra un 92 % de avance y cuya finalización está prevista en los próximos 12 meses. El reinicio de los trabajos se concretó tras un convenio firmado con Nación.
Acompañado por el intendente Francisco Azcué y funcionarios provinciales, Frigerio resaltó la trascendencia de la obra: “Los vecinos van a tener la tranquilidad de contar con agua de buena calidad, con presión y en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades”.
El mandatario destacó que la planta incorpora un tratamiento de barros para evitar que los elementos utilizados en la potabilización regresen al río, lo que la convierte en la única de este tipo en Entre Ríos.
Obra reactivada tras gestiones conjuntas
Frigerio recordó que la construcción había quedado paralizada: “Ni bien el intendente me transmitió la preocupación nos pusimos a gestionar. El gobierno nacional respondió y hoy la obra ya se reinicia”.
Por su parte, el intendente Azcué subrayó el impacto directo en la calidad de vida: “Esto le cambia la vida a la gente. Tenemos muchos barrios con problemas de agua, que en verano directamente no tienen. La reactivación es un logro del trabajo en conjunto y del compromiso del gobernador con Concordia”.
Participación
En la recorrida también estuvieron presentes la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello, y los ministros Darío Schneider (Planeamiento), Fabián Boleas (Hacienda), Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo). Participaron además la presidenta del CGE Alicia Fregonese y los legisladores provinciales Gloria Cozzi y Marcelo López.