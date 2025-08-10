Avanza en un 60% la repavimentación de la ruta provincial Nº 10 entre kilómetro 22 y María Grande
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que continúan los trabajos de repavimentación de la ruta provincial Nº 10 en el tramo comprendido entre el kilómetro 22 y el acceso a María Grande, con una extensión total de 15 kilómetros. Las obras presentan un 60% de avance y buscan mejorar la transitabilidad en una zona clave para el sector productivo y turístico.
Entre las tareas realizadas, se destaca la colocación de carpeta asfáltica en el sector del Parque Acuático Interlagos. El propietario del complejo, Ricardo Salem, celebró las mejoras: “Hace mucho tiempo estábamos esperando estos arreglos, la verdad que muy contentos, están haciendo un trabajo espectacular, realmente muy bueno”.
Salem también destacó la instalación de luminarias LED en el acceso al parque y agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y al titular de Vialidad, Exequiel Donda, por las obras: “Estamos entrando en la temporada alta con múltiples proyectos, como la inauguración de un museo de máquinas antiguas y una granja educativa. Tener una ruta en perfectas condiciones nos ayuda muchísimo”.
En el plano productivo, la zona se caracteriza por la actividad agrícola, ganadera, avícola y porcina, por lo que las mejoras viales permitirán impulsar el desarrollo económico y optimizar la logística de la producción local.