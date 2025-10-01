Avanza en un 50% el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en Paraná
La obra de impulsión de agua potable que forma parte del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de Paraná ya alcanzó un 50% de avance. Actualmente, personal municipal trabaja en la colocación de cañerías en calle 3 de Febrero, y las tareas continuarán hacia Almafuerte y Dean J. Álvarez hasta llegar a la planta de avenida Ramírez. El objetivo es mejorar la provisión de agua potabilizada hacia el oeste y sudoeste de la ciudad, especialmente en épocas de alta demanda.
“Es una obra vinculada a mejorar el suministro, está avanzando muy bien y estamos muy satisfechos. Estamos prácticamente a mitad de obra en un lapso relativamente corto, por lo que vamos por encima de la curva de ejecución. Esto nos permite proyectar que podría entrar en funcionamiento antes de lo previsto”, destacó el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Más frentes de trabajo
El funcionario explicó que la intervención incluye otros dos frentes de obra: la planta Echeverría y la planta de avenida Ramírez, puntos de enlace con la infraestructura existente. “En ambos casos se avanza bien. En los lapsos intermedios realizamos pruebas hidráulicas de cañerías. Una vez tapadas, quedan probadas y se recompone la traza afectada”, señaló.
Detalles de la obra
Los trabajos contemplan la instalación de más de 5.500 metros de cañerías de distintos diámetros, que se extienden desde la Planta Echeverría hasta la Planta Ramírez, atravesando calles Ambrosetti, 3 de Febrero (desde Uranga hasta Almafuerte) y Dean J. Álvarez. Con esta intervención se logrará incrementar entre un 10 y 12% el volumen de agua impulsada en la ciudad.
En la actualidad, la zona más afectada por los trabajos es la calle 3 de Febrero, donde se aplica un sistema de tunelería para la colocación subterránea de cañerías. Desde la Municipalidad remarcaron que se busca agilizar los tiempos de obra para minimizar las molestias a los vecinos.