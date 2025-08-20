Avanza en Paraná el programa nacional Ver para ser libres
Con una amplia convocatoria, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) La Floresta de Paraná se llevó adelante la octava jornada del programa nacional Ver para ser libres, implementado en la provincia por el Ministerio de Desarrollo Humano.
Durante la actividad, se realizaron controles oftalmológicos a niños y niñas de entre 6 y 12 años, y se entregaron anteojos gratuitos a quienes los necesitaban.
La vicegobernadora Alicia Aluani destacó que el programa “atiende la salud visual de nuestras infancias”, y valoró el trabajo conjunto entre Nación y Provincia: “Se realiza un recorrido por los 17 departamentos, se hace el diagnóstico y se entregan los anteojos recetados correspondientes a cada niño con déficit visual”.
Aluani subrayó que se trata de un operativo fundamental: “Es muy importante este control para la salud y el desarrollo integral de los niños, y se hace sin costo, lo que es clave en tiempos difíciles. Este acceso garantiza igualdad de oportunidades para todos los chicos de la provincia”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, resaltó la articulación con los gobiernos locales: “Los municipios son socios indispensables para que este programa se pueda llevar a cabo, adecuando la logística a las demandas específicas de cada comunidad”.
En cuanto al avance, Berisso precisó: “Hasta el día de ayer se realizaron más de 625 lentes entregados y 937 controles en las localidades visitadas. El operativo continúa en toda la provincia con dos camiones que recorren los 17 departamentos”.
De la jornada participaron también la diputada provincial Carolina Streitenberger y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.
El cronograma completo de las próximas jornadas está disponible en el portal del Ministerio de Desarrollo Humano:
Consultar aquí.