Avanza el recambio de plásticos de las Tarjetas Sociales en Entre Ríos
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informó que Sidecreer comenzó a implementar la entrega y reposición de nuevos plásticos que reemplazarán a las tarjetas actualmente en circulación.
Este recambio se enmarca en un proceso de actualización y modernización del sistema, vinculado a los avances tecnológicos en las terminales de pago y a la necesidad de adecuar los soportes físicos a los nuevos estándares operativos, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y compatibilidad en las transacciones. La decisión y su ejecución corresponden a Sidecreer, organismo responsable de la operatoria técnica y administrativa del sistema que implementa esta política alimentaria en la provincia de Entre Ríos.
Desde la Dirección de Políticas Alimentarias acompañan este proceso con el objetivo de garantizar una adecuada organización territorial y una comunicación clara y oportuna con los beneficiarios del programa. Además, esta instancia permitirá relevar información actualizada mediante un trabajo articulado con los gobiernos locales, aspecto considerado clave por las características de la población destinataria y la necesidad de una presencia territorial cercana y coordinada.
En este marco, el área trabaja junto a los gobiernos locales en la organización del padrón de beneficiarios que deberán realizar el reemplazo de su tarjeta, discriminado por localidad, para facilitar la planificación operativa en cada territorio. Próximamente se informará la modalidad y el cronograma de entrega correspondientes.