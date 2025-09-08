Avanza el programa de controles odontológicos y vacunación en jardines municipales de Paraná
El programa de Promoción de Salud Bucal y Calendario de Vacunación ya relevó 18 de los 32 espacios de cuidado de primera infancia de Paraná. Hasta el momento, fueron asistidos 500 niños y niñas de entre 45 días y tres años de edad, que concurren a los Jardines Maternales Municipales.
En el marco de la iniciativa, equipos de la Secretaría de Salud recorren las instituciones educativas. La titular del área, Claudia Enrique, explicó que los profesionales “articulan sus acciones para promover prácticas de cuidado desde la primera infancia a través de talleres sobre hábitos saludables, como el cepillado dental y la reducción del consumo de hidratos de carbono”.
Por su parte, el director general de Salud Municipal, Santiago Scetta, precisó que “hasta ahora el programa lleva relevados 18 de los 32 jardines municipales, alcanzando a casi medio millar de niños y niñas”.
Los espacios relevados son: Evita, Nietitos, Pancitas Verdes, Trencito, Costerito, Lomitas, Estrellitas, Isleritos San Martín, Boyerito, Semillitas de Ilusión, Gurisitos, El Principito, Arroyito, Puente de Colores, Oro de Sol, La Princesita, Pingüinitos y Rayito de Luz. El objetivo es llegar a los 32 jardines municipales de la ciudad.