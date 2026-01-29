Avanza el proceso para cubrir cargos clave en la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos
El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos anunció la realización de un acto público central para avanzar en los concursos destinados a cubrir cargos estratégicos en la estructura judicial provincial. El viernes 6 de febrero se llevará a cabo el sorteo de los jurados técnicos que tendrán a su cargo la evaluación de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción.
El procedimiento forma parte de las instancias previstas para garantizar transparencia, imparcialidad e idoneidad en la selección de quienes aspiren a integrar un organismo clave en la lucha contra los delitos vinculados a la administración pública.
Detalles del acto
La ceremonia se realizará a las 9.30 en el Museo de Casa de Gobierno, ubicado en calle México 297 de la ciudad de Paraná. Al tratarse de un acto público, el sorteo de los jurados se desarrollará bajo criterios de publicidad y control institucional, asegurando la legitimidad del proceso.
Cargos a concursar
Los concursos en marcha buscan cubrir los siguientes puestos:
- Un Fiscal Anticorrupción, con asiento en Paraná.
- Un Fiscal Anticorrupción Adjunto, con asiento en Paraná.
- Un Fiscal Anticorrupción Adjunto, con asiento en Concordia.
- Un Fiscal Auxiliar, con asiento en Paraná.
Institucionalidad y control
La Fiscalía Anticorrupción cumple un rol central en la investigación de delitos contra la administración pública y hechos de corrupción en todo el territorio entrerriano. La cobertura de sus cargos mediante concursos públicos, con jurados técnicos seleccionados por sorteo, apunta a fortalecer la independencia funcional del organismo y a asegurar que sus integrantes cuenten con la capacidad técnica y ética necesarias para desempeñar esas funciones.